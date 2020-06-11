В Казахстане хотят запретить вмешательство в профессиональную деятельность медработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют закрепить приоритетные права на социальную поддержку медиков за счет средств местных бюджетов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава отметил, что документом в целях повышения квалификации медицинских кадров предусматривается: непрерывное профессиональное развитие кадров, в том числе повышение квалификации за счет работодателя; сертификация работников здравоохранения для допуска к клинической, фармацевтической практике и деятельности санитарно-эпидемиологической службы.

Для социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников предусматривается: предоставление стимулирующих выплат, соответствующих уровню квалификации, а также закрепление приоритетных прав на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов; введение понятия «медицинский инцидент» и механизма по его определению.

«Предусматривается внедрение запрета на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников и введение административной ответственности за вмешательство», - добавил Елжан Биртанов.