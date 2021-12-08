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В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за незаконное обращение и сбыт опасных патогенов

8 Декабря 2021 11:03
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В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за незаконное обращение и сбыт опасных патогенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие меры предусмотрены законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения в соответствие отраслевого законодательства с положениями проекта Закона «О биологической безопасности Республики Казахстан», совершенствования регуляторных механизмов и установления ответственности за нарушение требований в целях выстраивания единой системы обеспечения биологической безопасности в Казахстане», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Глава Минздрава пояснил, что сопутствующий законопроект в правительственной версии предусматривает внесение изменений в 13 законодательных актов, включая 3 кодекса и 10 законов, предусматривая в том числе:

- введение точечного госконтроля на основе данных учета, мониторинга и оценки биорисков с исключением предварительного уведомления о предстоящей проверке организаций, осуществляющих обращение с наиболее опасными биоагентами;

- введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований обращения с ними, повлекшие тяжкие последствия;

- введение лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения:

- конкретизация разрешительной системы в части выдачи разрешений на каждый объект, с указанием патогенов, с которыми осуществляют обращение, а также установление оснований для лишения (отзыва) данных разрешений;

- установление соответствующего регулирования для полноценной реализации полномочий Министерства обороны в целях обеспечения биобезопасности;

- включение Уполномоченного органа в единую систему противодействия террористическим угрозам, в том числе в целях исполнения международных обязательств по запрету разработки, производства и накопления биооружия;

- отнесение к стратегическим объектам потенциально опасных объектов, осуществляющих обращение с ПБА I группой патогенности.

Законопроект предусматривают шестимесячный переходный период для введения в действие, а также дополнительно 6 месяцев для оформления лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения.

Отметим, что депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили данный законопроект в первом чтении.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект о биологической безопасности РК.

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#Мажилис   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Алексей Цой  
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Автор:

Серик Сабеков

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