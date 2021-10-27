В Казахстане хотят ввести наказание за препятствование работе омбудсмена
«При подготовке законопроекта мы внимательно изучили международный опыт, прежде всего принципы Парижа и принципы Венеции. Мы также использовали законодательную основу и правоприменительную практику деятельности уполномоченного по правам человека в странах дальнего и ближнего зарубежья», - сказал Аскар Шакиров в ходе рассмотрения законопроекта «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».
Законопроект разработан по инициативе депутатов Парламента. А. Шакиров остановился на основных положениях законопроекта.
«Особое значение придается статусу уполномоченного, принципам его деятельности, то есть принципам законности, открытости и независимости в интересах прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченному по правам человека присваивается статус неприкосновенности его уголовной или административной ответственности. В связи с этим вводится особый порядок привлечения его к ответственности. Кроме того, уполномоченный освобождается от дачи показаний в качестве свидетеля», - отметил депутат.
Также вводится ответственность за вмешательство или воспрепятствование законной деятельности уполномоченного. Предусматриваются требования и ограничения, связанные с пребыванием в должности уполномоченного по правам человека.