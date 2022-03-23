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    13:08, 23 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане хотят ввести альтернативный налог для нефтегазовых месторождений на поздних стадиях разработки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проработают вопрос введения альтернативного налога на недропользование для нефтегазовых месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Министерстве энрегетики РК, планируется реализовать следующие инициативы по улучшению инвестиционного климата:

    1. Совместно с Советом иностранных инвесторов в первом полугодии текущего года завершится работа над внедрением Улучшенного модельного контракта.

    2. Будет проработан вопрос введения альтернативного налога на недропользование для нефтегазовых месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки.

    3. В части упрощения процедур, обеспечения прозрачности при предоставлении права недропользования будут внесены изменения в Законодательство.

    Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы государства Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.



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