В Казахстане хотят ввести альтернативный налог для нефтегазовых месторождений на поздних стадиях разработки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проработают вопрос введения альтернативного налога на недропользование для нефтегазовых месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве энрегетики РК, планируется реализовать следующие инициативы по улучшению инвестиционного климата:

1. Совместно с Советом иностранных инвесторов в первом полугодии текущего года завершится работа над внедрением Улучшенного модельного контракта.

2. Будет проработан вопрос введения альтернативного налога на недропользование для нефтегазовых месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки.

3. В части упрощения процедур, обеспечения прозрачности при предоставлении права недропользования будут внесены изменения в Законодательство.

Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы государства Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.



