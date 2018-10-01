В Казахстане хотят возродить древнетюркский вид единоборств «алпагут»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся круглый стол на тему развития древнетюркского вида спорта «алпагут», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В нем приняли участие такие инициаторы-активисты, как Интымак Култасов, Васиб Намазов, Аманжол Тораберов и Алиби Айткалиев.
«Цель сегодняшнего мероприятия - определить пути развития одной из разновидностей древних национальных тюркских видов спорта - алпагут. Сотрудничество тюркских народов в целом входит в нашу повестку дня. Необходимость этого была видна еще на Иссык-Кульском саммите кочевников. Мы все очень рады обсудить эти темы сегодня», - сказал на мероприятии заслуженный деятель РК, сопредседатель Республиканского социально-культурного спортивного движения «Улы дала Кырандары» Cадибек Тугель.
С. Тугель озвучил также три основных вопроса, которые собравшимся предстоит решить сегодня - это развитие казахстанского алпагута, создание в 2019 году Азиатской федерации алпагута, и проведение Кубка Чингизхана по алпагуту.
В свою очередь, президент Казахстанской федерации алпагута Ынтымак Культасов рассказал, что представляет собой данный вид спорта.
«Единоборство алпагут имеет большое значение для тюркского мира. Оно представляет собой сочетание четырех техник - «айпара», «бату», «жаймас» и «гураш». Айпара схожа с каратэ, а бату напоминает кикбоксинг по правилам К-1. В свою очередь, жаймас основан на каратэ и борьбы, а гураш - это аналог ММА. В ноябре прошлого года 11 наших спортсменов принимали участие в соревнованиях по алпагуту и хорошо проявили себя. Казахстан занял второе общекомандное место», - отметил он.
В настоящее время представители национальных видов спорта Казахстана и Кыргызстана обсуждают масштабные перспективы развития алпагута. Ожидается, что по итогам встречи будет создана Азиатская федерация по алпагуту.
Фото: alpagutfederation.org/
- Трое юношей-боксёров от Казахстана выступят на Олимпиаде в Аргентине
- Головкина вызвал на бой победитель Суперсерии
- Фитнес-клуб для особенных людей открылся в Степногорске
- О завершении карьеры Головкина рассказал промоутер
- Планы Головкина раскрыл промоутер
- Тренер Головкина озвучил плохие новости о третьем бое с «Канело»