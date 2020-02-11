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В Казахстане хотят внедрить систему мгновенных платежей

11 Февраля 2020 16:47
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В Казахстане хотят внедрить систему мгновенных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить систему мгновенных платежей. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов в ходе презентации законодательных поправок по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Законопроектом предусмотрено внедрение системы мгновенных платежей. Это позволит населению и субъектам бизнеса переводить деньги и проводить платежи в онлайн-режиме вне зависимости от используемого платежного инструмента, то есть банковские счета, платежные карточки, электронный кошелек», - сказал Аблайхан Оспанов.

Вице-министр добавил, что благодаря этому повысится уровень безналичных платежей, снизятся уровень теневой экономики и издержки бизнеса, а также повысится качество услуг для населения.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе презентованы законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий. Законопроект предусматривает 252 поправки в законодательство. Предлагаемые поправки разделены на шесть основных направлений.


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Ключевые слова: Мажилис, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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