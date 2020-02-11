В Казахстане хотят внедрить систему мгновенных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить систему мгновенных платежей. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов в ходе презентации законодательных поправок по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусмотрено внедрение системы мгновенных платежей. Это позволит населению и субъектам бизнеса переводить деньги и проводить платежи в онлайн-режиме вне зависимости от используемого платежного инструмента, то есть банковские счета, платежные карточки, электронный кошелек», - сказал Аблайхан Оспанов.

Вице-министр добавил, что благодаря этому повысится уровень безналичных платежей, снизятся уровень теневой экономики и издержки бизнеса, а также повысится качество услуг для населения.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе презентованы законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий. Законопроект предусматривает 252 поправки в законодательство. Предлагаемые поправки разделены на шесть основных направлений.