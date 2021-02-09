В Казахстане хотят создать региональные зоны ВИЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии и АО «KEGOC» внести предложения по развитию маневренной генерации электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Мамин на заседании Правительства отметил, что самые распространённые виды ВИЭ – солнечная (911 МВт) и ветровая (486 МВт) - зависят от погодных условий, что приводит к нехватке маневровой мощности, и это влияет на устойчивость Единой энергосистемы Казахстана.

«В этой связи, поручаю Министерству энергетики совместно с Министерством экологии и АО «KEGOC» внести предложения по развитию маневренной генерации электроэнергии, а также проработать вопросы по внедрению накопителей ВИЭ», - сказал Глава Кабмина.

Премьер также добавил, что на сегодняшний день есть примеры создания мелких узловых зон объектов ВИЭ, где в одной зоне реализуются сразу несколько объектов. Например, это Ерментау Акмолинской области, где три инвестора реализуют проекты ветровых станций.

«В этой связи, поручаю Министерству энергетики совместно с акиматами проработать вопросы создания региональных зон ВИЭ», - подчеркнул Аскар Мамин.