-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Казахстане хотят создать электронную базу данных о загрязнении окружающей среды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев предложил создать Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в электронном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Протокол РВПЗ не запрещает вести регистр в печатном виде, однако в целях цифровизации РВПЗ нами при поддержке ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт ООН) разработан веб-портала РВПЗ», - сказал Магзум Мирзагалиев на пленарном заседании Мажилиса, презентуя законопроект по ратификации Протокола.
Он назвал сумму разработанного портала.
«Проведено его наполнение данными РВПЗ (100 предприятий). Веб-портал РВПЗ введен в опытную эксплуатацию. Сумма разработки 10,6 млн тенге – это грантовые средства. В последующем мы планируем интегрировать данный портал РВПЗ с другими информационными системами в рамках планируемой информационной системы Единая государственная система мониторинга», - отметил спикер.
«С ратификацией Протокола мы планируем автоматизировать процесс предоставления данных. Подведомственной организацией министерства разработан веб-портал РВПЗ, который в следующем году планируется ввести в эксплуатацию», - добавил министр.
Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей является одним из основополагающих документов ООН по борьбе с загрязнением экологии. В настоящее время ведется работа по ратификации Протокола нашей страной.
Протоколом предусматривается создание базы данных или реестра опасных химических веществ, поступающих от источников загрязнения в окружающую среду.
- Как Казахстан борется с онкозаболеваниями, рассказал Бердибек Сапарбаев
- Электронная система контроля жилищных отношений будет внедрена с 2020 года
- Застройщики не могут навязывать свои управляющие компании покупателям – Каирбек Ускенбаев
- Вопросы передачи предприятий в собственность трудовым коллективам разъяснили в Правительстве
- Елжан Биртанов: Крайне важно увеличить финансирование борьбы с раком на уровне ПМСП
- Трое жителей Туркестанской области устроили незаконную охоту на зайцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана