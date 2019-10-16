В Казахстане хотят создать электронную базу данных о загрязнении окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев предложил создать Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в электронном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол РВПЗ не запрещает вести регистр в печатном виде, однако в целях цифровизации РВПЗ нами при поддержке ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт ООН) разработан веб-портала РВПЗ», - сказал Магзум Мирзагалиев на пленарном заседании Мажилиса, презентуя законопроект по ратификации Протокола.

Он назвал сумму разработанного портала.

«Проведено его наполнение данными РВПЗ (100 предприятий). Веб-портал РВПЗ введен в опытную эксплуатацию. Сумма разработки 10,6 млн тенге – это грантовые средства. В последующем мы планируем интегрировать данный портал РВПЗ с другими информационными системами в рамках планируемой информационной системы Единая государственная система мониторинга», - отметил спикер.

«С ратификацией Протокола мы планируем автоматизировать процесс предоставления данных. Подведомственной организацией министерства разработан веб-портал РВПЗ, который в следующем году планируется ввести в эксплуатацию», - добавил министр.

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей является одним из основополагающих документов ООН по борьбе с загрязнением экологии. В настоящее время ведется работа по ратификации Протокола нашей страной.

Протоколом предусматривается создание базы данных или реестра опасных химических веществ, поступающих от источников загрязнения в окружающую среду.