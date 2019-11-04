В Казахстане хотят развивать «серебряное волонтерство»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о мерах, направленных на развитие волонтерства в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас думаем, включать (волонтерство - прим.ред.) в трудовой стаж или нет. В то же время мы понимаем, что возможно злоупотребление, когда этого молодого человека могут зачислить в штат какой-то фирмы. А на самом деле он не будет являться волонтером. Нам нужно конкретно определить, что будет являться действительно волонтерством», - сказал Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе.

«Мы хотим поднять стипендию, но в то же время, волонтерство, это же как порыв. Волонтер должен сам все это делать, в свободное время. Поэтому, если мы не через конкретные материальные вещи, а через поступление в вуз и т.п. (продвигать - прим.ред.), думаю, это будет иметь успех», - добавил он.

Между тем, по словам министра, в сфере экологии волонтерство уже развито хорошо.

«Более того, мы сейчас наблюдаем, что очень сильно выросло экосознание нашей молодежи. Молодежь переживает за экологию, и волонтерство здесь хорошо развито. Мы будем также развивать так называемое «серебряное волонтерство», когда волонтеры старшего поколения показывают пример. Совокупные подходы у нас имеются, по итогам Года молодежи мы обязательно с конкретными предложениями придем», - заключил глава ведомства.