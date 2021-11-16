+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -5 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане хотят разрешить желающим получить вакцину Pfizer на платной основе

16 Ноября 2021 09:22
Поделиться:
В Казахстане хотят разрешить желающим получить вакцину Pfizer на платной основе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцину Pfizer возможно будет получить на платной основе в Казахстане. Правительство рассмотрит такие возможности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В каких регионах Казахстана наименьший доступ к чистой питьевой воде у населения
Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой

Такое поручение дал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«Началась вакцинация детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин. Вакцина Pfizer уже распределена по регионам. Также поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, чтобы особое внимание было уделено режиму хранения вакцины в пунктах их складирования и во время перевозки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В каких регионах Казахстана наименьший доступ к чистой питьевой воде у населения
Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области
Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане
Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
3 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
4 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
5 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
6 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Читайте также
Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой
Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив