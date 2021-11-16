В Казахстане хотят разрешить желающим получить вакцину Pfizer на платной основе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцину Pfizer возможно будет получить на платной основе в Казахстане. Правительство рассмотрит такие возможности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое поручение дал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«Началась вакцинация детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин. Вакцина Pfizer уже распределена по регионам. Также поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, чтобы особое внимание было уделено режиму хранения вакцины в пунктах их складирования и во время перевозки.



