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В Казахстане хотят разрешить объединять пенсионные накопления супружеской пары для пенсионного аннуитета

15 Декабря 2021 12:35
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В Казахстане хотят разрешить объединять пенсионные накопления супружеской пары для пенсионного аннуитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить новые социально важные продукты страхования жизни. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

«Во-первых, для дальнейшего развития накопительного страхования, законопроектом предусматривается внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни: накопительного страхования жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместного (супружеского) пенсионного аннуитета», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавила, что накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет дополнительно страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы.

«Второй продукт – это совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты. В ряде стран совместный аннуитет даже является обязательным видом страхования», - пояснила Мадина Абылкасымова.


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#Мажилис   #Страхование   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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