В Казахстане хотят пересмотреть финансирование агитационной кампании кандидатов в акимы сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят пересмотреть финансирование агитационной кампании кандидатов в акимы сельских округов. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с действующим законодательством предусмотрено 10 дней на агитацию (на выборах акимов сельских округов). В северных регионах, наверное, этого достаточно. В южных регионах, где население сельских округов может достигать 20-50-ти тысяч человек, явно этого не достаточно. Вот Кордайский сельский округ – 35 тыс человек там живет в Жамбылской области. Мы недавно говорили о городе Талгар, там более 50-ти тысяч человек живет. То есть для того, чтобы провести агитацию среди такого количества населения, нужно большее количество времени», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Также, по его словам, планируется внедрить дифференцированное финансирование.

«Что касается финансирования – 200 тыс тенге предусмотрено каждому кандидату на агитацию. Опять же, на севере этой суммы, наверное, достаточно. На юге, учитывая большое количество людей, не достаточно. Поэтому сейчас рассматривается дифференцированное финансирование в зависимости от численности населения округа», - пояснил Малик Мурзалин.