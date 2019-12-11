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В Казахстане хотят отменить обязательное подтверждение проживания за рубежом этническим казахам

11 Декабря 2019 13:15
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В Казахстане хотят отменить обязательное подтверждение проживания за рубежом этническим казахам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане хотят отменить обязательное подтверждение проживания за рубежом этническим казахам при возвращении на историческую родину. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, представляя законопроект по вопросам регулирования миграционных процессов в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По действующему законодательству этнические казахи для получения статуса оралмана должны подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до приобретения независимости Казахстаном. На практике этнические казахи, родившиеся после 1991 года, не могут предоставить такие документы. В связи с этим, главным критерием для присвоения статуса оралмана будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК», – добавил Биржан Нурымбетов.

Также, как было отмечено, предлагается законодательно предусмотреть право оралманов одновременно подавать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

В целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.

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Ключевые слова: Мажилис, Соотечественники,
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Серик Сабеков

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