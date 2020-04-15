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В Казахстане готовятся к возвращению космонавтов с МКС

Автор:  
Сара Кабикызы
15 Апреля 2020, 16:22
В Казахстане готовятся к возвращению космонавтов с МКС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с программой полета Международной космической станции, на 17 апреля 2020 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-15», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Землю из долгосрочной экспедиции возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Олег Скрипочка работал на орбите с 25 сентября 2019 года и завершает свой третий длительный космический полет.

Американский астронавт Эндрю Морган работал на МКС с 20 июля 2019 года, совершив во время этого полета 7 выходов в открытый космос общей продолжительностью 45 часов 48 минут.

Астронавт NASA Джессика Меир полетела в космос вместе Олегом Скрипочкой 25 сентября 2019 года, для нее это был первый космический полет. Во время своей экспедиции Джессика совершила 3 выхода в открытый космос общей продолжительностью 21 час 44 минуты.

Кстати, в составе их экипажа был первый космонавт ОАЭ Хаззааа аль Мансури, который благополучно возвратился на Землю после 8 суток работы на орбите.

Согласно циклограмме полета, закрытие люков между кораблем «Союз МС-15» и модулем «Звезда» Международной космической станции начнется в ночь на 17 апреля. Время от этого момента до посадки на Землю составит не менее семи часов. Приземление спускаемого аппарата запланировано на 17 апреля 2020 года, в 11 часов 16 минут 43 секунды по времени Нур-Султана.


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