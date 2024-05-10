К поливному сезону готовятся в Казахстане

Филиалы «Казводхоза» готовятся к поливному сезону-2024. На водохозяйственных объектах республики ведутся ремонтно-восстановительные работы, механическая очистка каналов и укрепление грунта, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

Для подготовки к поливному сезону, Туркестанский филиал «Казводхоза» провел механическую очистку более 600 км каналов, находящихся в ведении предприятия.

Кроме того, проведена механическая очистка на 18-километровом участке межгосударственного канала «Ханым», расчищено 20 тысяч кубометров ила.

Также специалисты филиала забетонировали часть канала «Найман» длиной 7,5 км.

В Тюлькубасском районе будет забетонировано более 77 км каналов. На сегодня ведутся строительные работы на 13 каналах.

Филиал «Казводхоза» «Большой Алматинский канал имени Д. Конаева» провел ремонт 5 гидротехнических сооружений Енбекшиказахского района.

Кроме того, проведена механическая очистка 6,1 км каналов и ремонтно-восстановительные работы на 26 гидропостах.

На сегодня заключено 355 договоров на подачу воды по каналам и направлено 3,6 млн кубометров воды на увлажнительные работы.

Фактическая площадь поливаемых земель составляет 2000 гектаров.

Филиал «Казводхоза» по Кызылординской области провел механическую очистку 7 км канала Жанарык, подающего воду на посевные площади, расчищено 132 тысячи кубометров ила.

Кроме того, проведена очистка каналов Енбек (протяженность – 6,1 км) и 50 лет КазССР (протяженность – 3,5 км), подающих воду на посевные площади Казалинского района.

В Сырдарьинском районе укрепили грунтом участок Левобережного магистрального канала.

Готовы к поливному сезону и каналы филиала по области Жетісу. Специалисты «Казводхоза» провели механическую очистку около 74 км каналов, забетонировав 174 кубометров.

В этом году также планируется отремонтировать 54 гидротехнических сооружения.

На объектах Акмолинского филиала «Казводхоза» начался вегетационный период. Чаглинское водохранилище и канал Нура-Есиль являются постоянными источниками поливной воды в регионе.

На сегодня идет работа по заключению договоров с водопотребителями. Отметим, что поливной водой в регионе обеспечивается 1 971 гектар посевных площадей.

Филиал «Казводхоза» по Жамбылской области также готовится к поливному периоду. На водохозяйственных объектах ведется механическая очистка, побелка, покраска, смазка ворот и ремонтные работы. В Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Таласском и Сарысуском районах начался поливной период, вода подается по требованию аграриев.