В Казахстане готовят новую программу льготного кредитования для МСБ

Цель программы — стимулировать экономический рост и активизировать деловую активность в стране.

Согласно проекту, кредиты будут предоставляться через банки второго уровня на условиях софинансирования под фиксированную ставку 12,6% годовых.

По словам Дарына Абдуали, максимальный лимит финансирования составит до 7 млрд тенге на одного заемщика или группу связанных компаний.

В рамках перехода от нерыночных мер поддержки, таких как прямое субсидирование, к более устойчивым рыночным инструментам, в Комплексную программу поддержки предпринимательства вносятся изменения. Так, планируется внедрение механизма портфельного субсидирования и предоставление гарантий через региональные гарантийные фонды на базе «Даму».

Ранее мы сообщали, что казахстанские банки увеличивают кредитование бизнеса. Объем кредитов вырос до 13,1 трлн тенге.