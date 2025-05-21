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    13:41, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане готовят новую программу льготного кредитования для МСБ

    Министерство нацэкономики разрабатывает новую программу льготного финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Сегодня об этом сообщил директор департамента господдержки и защиты бизнеса Дарын Абдуали, передает агентство Kazinform.

    кредит
    Фото: freepik.com

    Цель программы — стимулировать экономический рост и активизировать деловую активность в стране.

    Согласно проекту, кредиты будут предоставляться через банки второго уровня на условиях софинансирования под фиксированную ставку 12,6% годовых.

    По словам Дарына Абдуали, максимальный лимит финансирования составит до 7 млрд тенге на одного заемщика или группу связанных компаний.

    В рамках перехода от нерыночных мер поддержки, таких как прямое субсидирование, к более устойчивым рыночным инструментам, в Комплексную программу поддержки предпринимательства вносятся изменения. Так, планируется внедрение механизма портфельного субсидирования и предоставление гарантий через региональные гарантийные фонды на базе «Даму».

    Ранее мы сообщали, что казахстанские банки увеличивают кредитование бизнеса. Объем кредитов вырос до 13,1 трлн тенге.

    Теги:
    Малый и средний бизнес МСБ Казахстан Бизнес Кредит Банки Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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