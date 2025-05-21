В Казахстане готовят новую программу льготного кредитования для МСБ
Министерство нацэкономики разрабатывает новую программу льготного финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Сегодня об этом сообщил директор департамента господдержки и защиты бизнеса Дарын Абдуали, передает агентство Kazinform.
Цель программы — стимулировать экономический рост и активизировать деловую активность в стране.
Согласно проекту, кредиты будут предоставляться через банки второго уровня на условиях софинансирования под фиксированную ставку 12,6% годовых.
По словам Дарына Абдуали, максимальный лимит финансирования составит до 7 млрд тенге на одного заемщика или группу связанных компаний.
В рамках перехода от нерыночных мер поддержки, таких как прямое субсидирование, к более устойчивым рыночным инструментам, в Комплексную программу поддержки предпринимательства вносятся изменения. Так, планируется внедрение механизма портфельного субсидирования и предоставление гарантий через региональные гарантийные фонды на базе «Даму».
Ранее мы сообщали, что казахстанские банки увеличивают кредитование бизнеса. Объем кредитов вырос до 13,1 трлн тенге.