В Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 36-ом пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 7 515 пожаров. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан с начала текущего года зарегистрировано 7 515 пожаров, в которых погиб 251 человек, 217 получили ожоги и отравления различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при снижении общего числа пожаров на 7%, число погибших возросло на 20%, травмированных - на 18%», - сказал Юрий Ильин.

Согласно озвученным данным, в жилом секторе произошло более 4 тысяч (4371) пожаров, что составляет 58% от их общего количества.

«В целях проведения объективного анализа, показатели пожарной опасности регионов рассчитываются с учетом количества проживающего на территории населения и результаты свидетельствуют, что наиболее сложная ситуация в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, где количество пожаров и погибших людей превышает среднереспубликанские показатели в 2-3 раза», - уточнил Юрий Ильин.

Было отмечено, что МЧС изучен международный опыт обеспечения пожарной безопасности в наиболее развитых странах мира, проанализирована мировая пожарная статистика.

«Научные исследования показывают, что гибель человека при пожаре наступает как правило уже через 5-6 минут после его возникновения. Если в Республике Казахстан гибель людей регистрируется на каждом 36-м пожаре, то в США данный показатель меньше в 10 раз, один погибший на 360 пожаров, в Великобритании - в 14 раз, во Франции - в 27 раз», - сообщил Юрий Ильин.

По словам министра, для сокращения времени реагирования продолжается расширение сети объектов противопожарной службы.

Ведется строительство 18-ти объектов противопожарной службы, из которых три - за счет республиканского бюджета, 15 - акиматов (сумма средств на 2021 год из РБ -2,4 млрд тг.).

Кроме этого, имеется еще девять готовых проектов, по которым завершена разработка ПСД (за счёт РБ 6 пожарных депо в городах Талдыкорган, Сатпаев, Жезказган, Петропавловск, с.Косшы Акмолинской области, а также МБ – 3 проекта в селах Атырау, Миялы Атырауской области, в селе Кордай Жамбылской области).