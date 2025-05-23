В Казахстане формируются новые стандарты частной благотворительности

Накануне стало известно о передаче фондом Булата Утемуратова 500 квартир в черновой отделке в распоряжение акимата Астаны для последующего распределения среди социально уязвимых категорий граждан. Проект реализован в рамках программы «Баламекен», стартовавшей в 2019 году.

Как ранее сообщалось, схожий по масштабу проект был осуществлён фондом «Halyk» Тимура Кулибаева в 2023 году. Тогда акимату Астаны было передано 400 квартир в жилом комплексе Compass North. Отмечается, что переданное жильё соответствовало современным стандартам: квартиры с полной отделкой, охраняемая территория, развитая инфраструктура и цифровой доступ. Общий объём инвестиций составил порядка 7 млрд тенге.

Помимо жилищных программ, весной 2024 года фонд Кулибаева направил 31,4 млрд тенге на восстановление 1000 домов в городе Кульсары, пострадавших в результате паводков. Схема распределения средств строилась на принципах прозрачности. Оценку ущерба проводили независимые эксперты, списки предоставлял акимат, реализацией занимался банк. Каждая пострадавшая семья получила возмещение в пределах 40-50 млн тенге.

По мнению экспертов, подобные примеры свидетельствуют о переходе от разовых благотворительных акций к комплексным социальным программам.

«Это был не жест, а институциональная модель, когда благотворительность перестаёт быть разовой акцией и становится устойчивой практикой», – отмечает урбан-блогер Тимур Кубеков.

На фоне роста потребностей в социальной поддержке подобный формат благотворительности становится всё более востребованным. В числе активных участников также упоминаются фонды, основанные представителями бизнес-сообщества – В.Кимом, Р.Абулгазиным и другими.

Специалисты подчёркивают, что новая волна благотворительности в Казахстане ориентирована на практический результат, а не на публичный эффект. При этом ключевые принципы адресность, прозрачность и долгосрочность — были заложены в предыдущие годы и сегодня становятся ориентиром для всей сферы.