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    16:20, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане формируются новые стандарты частной благотворительности

    Частная благотворительность в Казахстане приобретает черты устойчивого и институционального процесса. На смену единичным акциям приходят долгосрочные инициативы, основанные на системной реализации и прозрачности, передает агентство Kazinform.

    В Казахстане формируются новые стандарты частной благотворительности
    Фото: Kazinform

    Накануне стало известно о передаче фондом Булата Утемуратова 500 квартир в черновой отделке в распоряжение акимата Астаны для последующего распределения среди социально уязвимых категорий граждан. Проект реализован в рамках программы «Баламекен», стартовавшей в 2019 году.

    Как ранее сообщалось, схожий по масштабу проект был осуществлён фондом «Halyk» Тимура Кулибаева в 2023 году. Тогда акимату Астаны было передано 400 квартир в жилом комплексе Compass North. Отмечается, что переданное жильё соответствовало современным стандартам: квартиры с полной отделкой, охраняемая территория, развитая инфраструктура и цифровой доступ. Общий объём инвестиций составил порядка 7 млрд тенге.

    Помимо жилищных программ, весной 2024 года фонд Кулибаева направил 31,4 млрд тенге на восстановление 1000 домов в городе Кульсары, пострадавших в результате паводков. Схема распределения средств строилась на принципах прозрачности. Оценку ущерба проводили независимые эксперты, списки предоставлял акимат, реализацией занимался банк. Каждая пострадавшая семья получила возмещение в пределах 40-50 млн тенге.

    По мнению экспертов, подобные примеры свидетельствуют о переходе от разовых благотворительных акций к комплексным социальным программам.

    «Это был не жест, а институциональная модель, когда благотворительность перестаёт быть разовой акцией и становится устойчивой практикой», – отмечает урбан-блогер Тимур Кубеков.

    На фоне роста потребностей в социальной поддержке подобный формат благотворительности становится всё более востребованным. В числе активных участников также упоминаются фонды, основанные представителями бизнес-сообщества – В.Кимом, Р.Абулгазиным и другими.

    Специалисты подчёркивают, что новая волна благотворительности в Казахстане ориентирована на практический результат, а не на публичный эффект. При этом ключевые принципы адресность, прозрачность и долгосрочность — были заложены в предыдущие годы и сегодня становятся ориентиром для всей сферы.

    Теги:
    Жилье Общество Благотворительность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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