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В Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия - Маулен Ашимбаев
28 Июля 2021 16:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил с 15-летием Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие» (ДОМ), передает МИА «Казинформ».
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«В этом году Общественному фонду «Добровольное общество «Милосердие» исполняется 15 лет. За эти годы команда неравнодушных волонтеров и работников Фонда во главе с Аружан Саин помогли нескольким тысячам детей. По всем проектам Фонда - «Подари детям жизнь», «Аутизм победим», база данных детей, оставшихся без попечения родителей, и другие - достигнуты серьезные результаты», - написал Маулен Ашимбаев в своем Facebook.
«Поддержка благотворительности показывает уровень развития всего общества. В последние годы мы видим, что в Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия. И в этом немалую роль играет Фонд «ДОМ». Поздравляю всех волонтеров и работников Фонда со значимой датой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - добавил он.
Спикер Сената является одним из попечителей фонда.
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