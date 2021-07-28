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В Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия - Маулен Ашимбаев

28 Июля 2021 16:34
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В Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил с 15-летием Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие» (ДОМ), передает МИА «Казинформ».

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«В этом году Общественному фонду «Добровольное общество «Милосердие» исполняется 15 лет. За эти годы команда неравнодушных волонтеров и работников Фонда во главе с Аружан Саин помогли нескольким тысячам детей. По всем проектам Фонда - «Подари детям жизнь», «Аутизм победим», база данных детей, оставшихся без попечения родителей, и другие - достигнуты серьезные результаты», - написал Маулен Ашимбаев в своем Facebook.

«Поддержка благотворительности показывает уровень развития всего общества. В последние годы мы видим, что в Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия. И в этом немалую роль играет Фонд «ДОМ». Поздравляю всех волонтеров и работников Фонда со значимой датой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - добавил он.
Спикер Сената является одним из попечителей фонда.

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#Благотворительность   #Сенат   #Общество  
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