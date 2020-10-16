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В Казахстане фирмы незаконно обналичили свыше 2 трлн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Октября 2020, 12:07
В Казахстане фирмы незаконно обналичили свыше 2 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по финансовому мониторингу подведены итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Минфина РК.

В рамках реализации поручения Главы государства по переориентации деятельности Службы экономических расследований организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности уже реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми созданы свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн. тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%.

В целом, возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет.



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