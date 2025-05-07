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    22:21, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане фиксируются масштабные DDoS-атаки

    АО «Государственная техническая служба» сообщила о продолжающихся DDoS-атаках на информационную инфраструктуру Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    мошенничество в сети
    Фото: Pixabay

    Продолжающиеся масштабные DDoS-атаки направлены на информационно-коммуникационную инфраструктуру Республики Казахстан, а также на сети операторов связи.

    — В ходе атак наблюдается резкий рост нагрузки на магистральные каналы передачи данных, что может временно повлиять на скорость доступа пользователей к отдельным интернет-ресурсам. Специалисты АО «ГТС» в тесном взаимодействии с операторами связи оперативно проводят технические мероприятия по перенастройке маршрутов и минимизации последствий атак, — говорится в сообщении Государственной технической службы.

    По предварительным данным, кибератаки осуществляются с применением прокси-серверов, средств маскировки и распределенных бот-сетей, размещенных в различных странах. Эти факторы существенно затрудняют точное определение источников атак.

    АО «ГТС» сообщило, что продолжает мониторинг ситуации в режиме реального времени и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости и безопасности национальной ИКТ-инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что на инфраструктуру «Правительства для граждан» было совершено более 1300 случаев кибератак.

    Теги:
    Казахстан Интернет Связь, ТВ, IT Кибератака
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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