В Казахстане фиксируются масштабные DDoS-атаки

Продолжающиеся масштабные DDoS-атаки направлены на информационно-коммуникационную инфраструктуру Республики Казахстан, а также на сети операторов связи.

— В ходе атак наблюдается резкий рост нагрузки на магистральные каналы передачи данных, что может временно повлиять на скорость доступа пользователей к отдельным интернет-ресурсам. Специалисты АО «ГТС» в тесном взаимодействии с операторами связи оперативно проводят технические мероприятия по перенастройке маршрутов и минимизации последствий атак, — говорится в сообщении Государственной технической службы.

По предварительным данным, кибератаки осуществляются с применением прокси-серверов, средств маскировки и распределенных бот-сетей, размещенных в различных странах. Эти факторы существенно затрудняют точное определение источников атак.

АО «ГТС» сообщило, что продолжает мониторинг ситуации в режиме реального времени и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости и безопасности национальной ИКТ-инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на инфраструктуру «Правительства для граждан» было совершено более 1300 случаев кибератак.