В Казахстане ежегодно вакцинируют 370 тысяч детей до года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - в Казахстане ежегодно получают прививки 370 тысяч детей до одного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий рассказали, что на сегодняшний день в нашей стране переквалифицировано 20 видов вакцин.

«20 вакцин закупаются на сумму более 28 млрд тенге, обеспечиваются вакциной порядка 370 тысяч детей до одного года. Нужно отметить, что 370 тысяч детей – важная цифра (…). Мы следим за каждым случаем побочной реакции, которая возникает в ходе применения той или иной вакцины», - сказал генеральный директор - председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев на брифинге в Нур-Султане.

По его данным, за последние полтора года поступило 70 «желтых карт», а именно – данных от граждан о побочном действии вакцин.

«Среди желтых карт нет ни одного серьезного случая побочной реакции и тяжелого случая побочного эффекта. Качество вакцин находится на особом контроле», - подчеркнул гендиректор Центра.

Ранее он рассказал, как в нашей стране проверяется качество вакцин.