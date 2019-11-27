+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане ежегодно вакцинируют 370 тысяч детей до года

27 Ноября 2019 16:44
Поделиться:
В Казахстане ежегодно вакцинируют 370 тысяч детей до года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - в Казахстане ежегодно получают прививки 370 тысяч детей до одного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как в Казахстане проверяют качество вакцин
Грипп: кампания по вакцинации горожан началась в столице Непривитый ребенок получит бесплатную медицинскую помощь – Комитет здравоохранения Бесплатные прививки от кори и краснухи получат молодые карагандинцы

В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий рассказали, что на сегодняшний день в нашей стране переквалифицировано 20 видов вакцин.

«20 вакцин закупаются на сумму более 28 млрд тенге, обеспечиваются вакциной порядка 370 тысяч детей до одного года. Нужно отметить, что 370 тысяч детей – важная цифра (…). Мы следим за каждым случаем побочной реакции, которая возникает в ходе применения той или иной вакцины», - сказал генеральный директор - председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев на брифинге в Нур-Султане.

По его данным, за последние полтора года поступило 70 «желтых карт», а именно – данных от граждан о побочном действии вакцин.

«Среди желтых карт нет ни одного серьезного случая побочной реакции и тяжелого случая побочного эффекта. Качество вакцин находится на особом контроле», - подчеркнул гендиректор Центра.

Ранее он рассказал, как в нашей стране проверяется качество вакцин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив