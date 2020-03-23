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В Казахстане есть 60 тысяч тестов на выявление коронавируса - глава МИОР

23 Марта 2020 16:22
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В Казахстане есть 60 тысяч тестов на выявление коронавируса - глава МИОР

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще 250 тысяч тестов на коронавирус поступят в ближайшее время в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы будем ежедневно информировать вас о принимаемых мерах государственной комиссией, Правительства, центральных государственных органов Местные исполнительные органы будут работать со СМИ в прежнем режиме», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В настоящее время в стране зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.

«Сегодня в стране имеется 60 тысяч тестов, в ближайшие дни в наше распоряжение поступит еще 150 тысяч тестов. Контракты находятся на стадии заключения, еще 100 тысяч тестов будут закуплены за счет спонсоров. Тесты будут проводиться бесплатно для населения», - подчеркнул он.

Ответственным государственным органом по централизации информации по коронавирусу определено Министерство информации и общественного развития.



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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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