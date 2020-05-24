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В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

24 Мая 2020 22:15
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В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Нур-Султане - 1, городе Шымкенте - 5 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по РК 132 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение:

г. Нур-Султан - 37,

г. Алматы - 24,

Алматинской области - 3,

Карагандинской области – 10,

Атырауской области – 14,

г. Шымкент - 20,

Кызылординской области - 4,

Западно - Казахстанской области - 3,

Павлодарской области – 2,

Мангистауской области – 5,

Восточно-Казахстанской области – 1,

Туркестанской области – 1,

Актюбинской области – 1,

Жамбылской области – 7.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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