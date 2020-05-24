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вчера 21:35
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вчера 20:40
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В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Нур-Султане - 1, городе Шымкенте - 5 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
Всего по РК 132 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение:
г. Нур-Султан - 37,
г. Алматы - 24,
Алматинской области - 3,
Карагандинской области – 10,
Атырауской области – 14,
г. Шымкент - 20,
Кызылординской области - 4,
Западно - Казахстанской области - 3,
Павлодарской области – 2,
Мангистауской области – 5,
Восточно-Казахстанской области – 1,
Туркестанской области – 1,
Актюбинской области – 1,
Жамбылской области – 7.
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