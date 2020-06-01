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В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

1 Июня 2020 22:55
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В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Шымкенте - 4, Жамбылской области - 3, Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по РК 181 пациент переведен из реанимации в профильное отделение:

г. Нур-Султан - 42,

г. Алматы - 31,

Алматинской области - 3,

Карагандинской области – 14,

Атырауской области – 17,

г. Шымкент- 28,

Кызылординской области - 11,

Западно-Казахстанской области - 6,

Павлодарской области – 4,

Мангистауской области – 8,

Восточно-Казахстанской области – 1,

Туркестанской области – 2,

Актюбинской области – 1,

Жамбылской области – 13.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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