В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Шымкенте - 4, Жамбылской области - 3, Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
Всего по РК 181 пациент переведен из реанимации в профильное отделение:
г. Нур-Султан - 42,
г. Алматы - 31,
Алматинской области - 3,
Карагандинской области – 14,
Атырауской области – 17,
г. Шымкент- 28,
Кызылординской области - 11,
Западно-Казахстанской области - 6,
Павлодарской области – 4,
Мангистауской области – 8,
Восточно-Казахстанской области – 1,
Туркестанской области – 2,
Актюбинской области – 1,
Жамбылской области – 13.
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