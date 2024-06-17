В Казахстане дополнили правила выделения средств из резервов

Постановлением Правительства от 12 июня 2024 года внесены дополнения в Правила использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подготовка решения Правительства и местных исполнительных органов (МИО), а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег из резервов правительства и МИО осуществляется теперь (помимо прочих) также в случае, когда потребность в деньгах резерва Правительства и МИО возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы.

Исключением являются случаи погашения обязательств правительства, центральных государственных органов, МИО по субсидированию убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.

Постановление введено в действие 12 июня и действует до 31 декабря 2024 года включительно.

Ранее Правительство РК изменило правила использования денег из резерва для борьбы с паводками.