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    11:00, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане дополнили правила выделения средств из резервов

    финансы
    Фото: Рустем Айтхожин/ Kazinform

    Постановлением Правительства от 12 июня 2024 года внесены дополнения в Правила использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подготовка решения Правительства и местных исполнительных органов (МИО), а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег из резервов правительства и МИО осуществляется теперь (помимо прочих) также в случае, когда потребность в деньгах резерва Правительства и МИО возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы.

    Исключением являются случаи погашения обязательств правительства, центральных государственных органов, МИО по субсидированию убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.

    Постановление введено в действие 12 июня и действует до 31 декабря 2024 года включительно. 

    Ранее Правительство РК изменило правила использования денег из резерва для борьбы с паводками.

     

    Теги:
    Бюджет Правительство РК Финансы Финансы и бюджет
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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