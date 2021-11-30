В Казахстане добыча угля выросла на 2%, цены в рознице поднялись на 6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь 2021 года в стране добыли 92,6 млн тонн каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат — на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Наибольший объём добычи традиционно пришёлся на Павлодарскую область: 53,7 млн тонн, или 58% от РК, годовое сокращение — на 0,5%. В тройку лидирующих регионов также вошли Карагандинская (31,4 млн тонн, плюс 1,5%) и Восточно-Казахстанская (7 млн тонн, плюс 15,2%) области.

В денежном выражении добыча каменного угля с начала текущего года составила 291,7 млрд тенге.

За полный 2020 год в РК добыли 113,4 млн тонн угля — на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Большая часть добычи пришлась непосредственно на каменный уголь: 85,7 млн тонн, плюс 2,1% за год. В том числе добыча энергетического каменного угля составила 12,2 млн тонн, коксующегося — 7,6 млн тонн.

Добыча лигнита (бурого угля) сократилась на 7,2%, до 3,6 млн тонн, угольного концентрата — на 0,5% до 3,3 млн тонн.

По итогам января–сентября 2021 года спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на каменный уголь местные компании обеспечили на 99,4%. На долю импорта соответственно пришлось лишь 0,6%. С начала года в страну завезли всего 438,5 тыс. тонн угля — сразу на 20,7% меньше, чем годом ранее.

В то же время доля экспорта от ресурсов составила 26,5%. Экспорт угля вырос сразу на 31,4% за год, до 21,1 млн тонн.

На внутреннем рынке реализовали 58,4 млн тонн угля, минус 6% за год.

В октябре 2021 года розничная цена тонны каменного угля в среднем по стране составляла 13,9 тыс. тенге — на 5,7% больше, чем в октябре 2020-го.

Дороже всего среди крупных городов страны тонна угля обходилось жителям Уральска (19,3 тыс. тенге), дешевле всего — семейчанам (10,2 тыс. тенге).

В региональном разрезе сильнее всего ощутили годовой рост цен жители Карагандинской (на 13,3%), Восточно-Казахстанской (на 11,7%) и Жамбылской (на 8,8%) областей. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Кызылординской области: на 0,1% за год. В Западно-Казахстанской области цены снизились на 1% за год.

Причина удорожания угля — искусственно созданный дефицит твёрдого топлива, уверены общественники, сообщает inbusiness.kz.

Сегодня ажиотаж спал, однако не секрет, что проблема с твёрдым топливом повторяется из года в год, а в сезон образовываются километровые очереди на угольных разрезах. Цены на уголь в некоторых населённых пунктах поднялись до 25 тыс. тенге за тонну.