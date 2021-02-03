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    13:24, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане для предпринимателей разрабатывают приложение E-Salyq-business

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов продолжает работу по упрощению и смягчению налогового администрирования. Об этом заявил глава КГД Марат Султангазиев, выступая на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В частности, с текущего года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен», - сказал Марат Султангазиев.

    Было отмечено, что для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение 2-х минут, управлять переплатой, и др. На сегодняшний день количество пользователей Налогового кошелька составляет более 130 тыс.

    «Если вы хотите прямо сейчас проверить налоги на собственность, то вам достаточно вбить в строке поиска AppStore либо PlayMarket название приложения «e-Salyq Azamat» и скачать его. Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение «E-Salyq-business», - добавил Марат Султангазиев.

    Также он рассказал о том, что предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить или откорректировать.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Бизнес Экономика
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