В Казахстане, для Казахстана: как Huawei помогает строить «Цифровой Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время цифровизация является ключевым драйвером экономического роста и способом повышения качества жизни людей. Это также стремление Казахстана – построить Цифровой Казахстан. Для этой цели в Казахстане было предпринято множество мер и достигнуто немало результатов, передает МИА «Казинформ».

Являясь ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств, компания Huawei соответствует национальному видению Казахстана и готова поддержать идею превращения Казахстана в региональный цифровой центр. С 1998 года компания Huawei более двух десятилетий обслуживает отрасль ИКТ в Казахстане и воплощает в жизнь идею «в Казахстане для Казахстана» благодаря самоотверженной работе своих сотрудников и местных партнеров. Для достижения целей «Цифрового Казахстана» компания Huawei усердно работает в различных аспектах.

Во-первых, связность является краеугольным камнем развития цифровой экономики. Компания Huawei стремится предоставить цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания полностью подключенного интеллектуального мира. В Казахстане Huawei является стратегическим партнером всех операторов связи, предоставляя новейшие ИКТ-решения для преобразования существующих сетей в более качественные, гибкие и динамичные. Вместе с операторами Huawei помогла 85% жителей Казахстана воспользоваться передовыми возможностями сети интернет, в том числе многим людям, проживающим в сельской местности.

Кроме того, Huawei активно изучает возможности применения инновационных технологий, таких как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, в сфере государственных услуг, энергетики, образования, здравоохранения и транспорта для обеспечения и ускорения процесса цифровизации Казахстана.

Есть несколько примеров хорошей практики цифровизации, в которых Huawei участвует в других странах и регионах. Например, команда Huawei Coal Mine Team и CHN Energy совместно с партнерами разработали MineHarmony, промышленную операционную интернет-систему следующего поколения, специально предназначенную для горнодобывающего оборудования. Эта операционная система обеспечивает общий язык для различных типов оборудования для майнинга, чтобы подключаться, работать вместе и использовать интеллектуальные функции.

В конце 2022 года эта система была развернута на более чем 3300 комплектах оборудования на более чем 10 угольных шахтах, что помогло полностью оцифровать управление и операции. Еще один пример касается транспорта: на Китайско-Лаосской железной дороге используется решение Huawei Smart Railway Solution, технологический комплекс, повышающий безопасность на всех этапах, от этапа строительства до этапа эксплуатации. Huawei тесно сотрудничала с лаосскими операторами связи, чтобы построить высокоскоростную сеть вдоль высокоскоростной линии. Стабильная связь, которую она обеспечивает, будет полезна не только пассажирам, но и жителям сельской местности. Благодаря совместной работе Huawei и Казахстан могут добиться и таких достижений.

Во-вторых, хорошо известно, что таланты являются основным богатством человеческого общества, и Huawei уделяет этому особое внимание и вносит свой вклад в глобальную экосистему талантов в области ИКТ. Казахстан планирует к 2025 году подготовить не менее 100 000 высококвалифицированных ИТ-специалистов, и чтобы помочь удовлетворить этот спрос, Huawei Kazakhstan и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) на Международном форуме о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge 2022. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании Huawei сотрудничает с ведущими университетами и образовательными организациями Казахстана для открытия Академии ИКТ Huawei, в которой более 5000 студентов получают знания и курсы, связанные с ИКТ.

На сегодняшний день Huawei открыла более 30 ИКТ-академий в Казахстане, в которых обучаются более 80 подготовленных учителей, 700 сертифицированных студентов, 3000 активных студентов и 3000 участников конкурса Huawei ICT Competition.

То, что сделала Huawei, одобрено главой государства. В ходе визита в Китай в середине мая Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления Huawei Лян Хуа, на которой Президент приветствовал реализацию проекта по подготовке высококвалифицированных казахстанских специалистов в области ИТ в Академии ИКТ Huawei.

Кроме того, компания Huawei отобрала студентов из местных университетов для участия в конкурсе Huawei ICT Competition. За последние четыре года казахстанская студенческая команда показала хорошие результаты, ежегодно выходя в глобальные финалы. В недавно закрытом глобальном финале конкурса Huawei ICT Competition 2022-2023 казахстанская студенческая команда завоевала первое место в категории Network Track и третье место в категории Cloud Track. «Когда Казахстан упоминается среди 74 стран и регионов, это незабываемо. Мы очень много готовились и сделали все, что могли для того чтобы победить». Об этом в телеинтервью заявила одна из лауреатов первой премии Аида Бегайдарова.

С 2018 года в Казахстане реализуется флагманская программа корпоративной социальной ответственности Huawei Seeds for the Future, направленная на развитие квалифицированных местных специалистов в области ИКТ и налаживание связей между странами и культурами. С 2018 по 2019 год более 20 казахстанских специалистов отрасли ИКТ и смежных технических специальностей были приглашены в штаб-квартиру Huawei в Китае для двухнедельного обучения. А с 2021 по 2022 год более 400 казахстанских студентов подали онлайн-заявки, из них 30 ежегодно в итоге прошли обучение и получили сертификат программы.

Наконец, чтобы помочь Казахстану усилить региональное влияние на ИКТ, в этом году Huawei Middle East & Central Asia проведет важное мероприятие — Карнавал технологий (Tech Carnival 2023), который пройдет с 5 по 7 июня в Алматы. Тема этого саммита — «Ведущая цифровая инфраструктура для создания новой ценности вместе», и на него приглашаются региональные чиновники, предприниматели и лидеры общественного мнения в отрасли.

На этом саммите Huawei представит последние инновации и практики в области интеллектуальных облачных сетей, F5G и технологий хранения, которые могут создать надежную, упрощенную, экологичную и ориентированную на данные основу для процветания различных приложений. Это прекрасная возможность присоединиться к исследованию бесконечных возможностей цифровизации, и Казахстану выгодно превратиться в евразийский цифровой хаб, включая Connectivity Hub, Cloud Hub, ICT Talent Hub и Ecosystem Hub.

«Мы очень рассчитываем на сотрудничество с правительством Казахстана, отраслями и сообществами для построения светлого цифрового будущего и совместного продвижения к более интеллектуальному Казахстану», - резюмировали в компании.