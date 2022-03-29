В Казахстане действует негласное регулирование цен на нефть для внутреннего рынка - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные участники рынка нефти и нефтепродуктов – две вертикально-интегрированные компании. СНПС и КазМунайГаз добывают 80% нефти, поставляемой на внутренний рынок, владеют 3 крупными НПЗ и основными розничными сетями АЗС. Конкуренция между ними отсутствует», - сказал Рустам Ахметов.

Спикер заявил, что в рознице обе компании ориентируются на текущие цены на рынке или, по сути, на свои установленные цены.

«Действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок. Объемы нефти, отбираемой для поставок на внутренний рынок, определяются без применения каких-либо критериев», - добавил Рустам Ахметов.

Было также отмечено, что на оптовом рынке действуют два основных поставщика нефти – давальцы. Это Петросан и Казмунайгаз. Если Казмунайгаз – 100% государственная компания, то в Петросане 50% принадлежит СНПС и другая половина доли – частной компании.

«Из 11 млн. тонн нефтепродуктов ими две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть - вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры. По данным же Казахстанской топливной ассоциации независимые сети АЗС, не входящие в группу СНПС или Казмунайгаз, добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: Гелиос - 65%, Газпром Нефть-Казахстан - 80%, мелкие сети – до 90%. Таким образом, на рынке нефтепродуктов действуют два звена посредников – поставщики нефти (давальцы Петросан и Казмунайгаз) и оптовые поставщики, как правило, аффиллированные с ними и не имеющие инфраструктуры. Последнее звено является лишним», - пояснил Рустам Ахметов.

По его словам, маржинальность поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников - 10-15%.

В свою очередь, на НПЗ сформировалась практика дробления единого технологического цикла переработки нефти. На АНПЗ реализован парк хранения газа, на Павлодарском НПЗ инфраструктура по обогащению нефтепродуктов и ее транспортировки.

«Их услуги, выведенные из общего технологического цикла, повышают стоимость нефтепродукта. На розничном рынке двум основным сетям - Petro Retail (бывшая Казмунайгаз), Sinooil принадлежит основная доля на рынке. Sinooil приобретает объемы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, Petro Retail - у бывшего собственника данной сети - КазМунайГаз. Остальные сети и мелкие АЗС не менее трети объема приобретают у посредников», - резюмировал Рустам Ахметов.