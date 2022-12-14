В Казахстане дети из социально уязвимых семей будут питаться в детсадах бесплатно

14 Декабря 2022, 11:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 150 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены питанием в детских садах. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также дети из социально уязвимых семей за счет бюджетных средств будут обеспечены питанием. Это очень важная инициатива. Потому что ряд социально уязвимых семей не то что не отправляют детей в детские сады, но даже не становятся в очередь из-за отсутствия возможности оплачивать питание своих детей во время их нахождения в дошкольных организациях. Согласно поручению Президента, более 150 тыс. детей будут обеспечены питанием», - сказал на заседании Правительства министр просвещения.

Асхат Аймагамбетов также добавил, что более 1 млн детей (учащиеся 1-4 классов) будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием.

В стране также будет создано создано 50 детских оздоровительных лагерей.

В целях обеспечения детей бесплатными кружками и секциями будут приняты новые меры: строительство не менее 100 новых крупных объектов. Это и дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы.

Министр просвещения отметил, что это обеспечит шаговую доступность внешкольных организаций от места проживания детей.

По среднему образованию будут внедрены инновационные способы преподавания предметов через перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат. Министерство также планирует пересмотреть подходы к повышению качества экологического образования.