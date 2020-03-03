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вчера 20:21
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вчера 18:15
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В Казахстане цены на продовольственные товары за год выросли на 8,6%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на продовольственные товары за год (февраль 2020 г. к февралю 2019 г.) выросли на 8,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.
«Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты и овощи свежие, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар – подешевел», - сообщили в ведомстве.
В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в феврале 2020 г. составила 326 тенге за килограмм (в феврале 2019 г. – 243 тенге), овсяную – 352 тенге (330 тенге), пшено – 373 тенге (254 тенге), рис – 376 тенге (323 тенге).
Средняя цена на сахар-песок в феврале 2020 г. составила 185 тенге за килограмм, в феврале 2019 г. – 236 тенге.
Из молочных продуктов средняя цена на творог в феврале 2020 г. сложилась на уровне 1615 тенге за килограмм (в феврале 2019г. – 1579 тенге), сметану – 1121 тенге (1050 тенге), кефир – 300 тенге (286 тенге), молоко пастеризованное – 256 тенге (239 тенге).
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