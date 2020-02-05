В Казахстане будут внедрять зарубежный опыт развития медиаграмотности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К реализации программы «Рухани жаңғыру» нужно привлечь все министерства и НПО. Об этом сообщил председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные проблемы, которые мы увидели при анализе итогов реализации программы «Рухани жаңғыру», это слабая вовлеченность населения и то, что реализацией ее до сих пор занимались три министерства. Это министерства культуры, информации и общественного развития, образования. Мы дали рекомендации вовлечь в эту работу все министерства, а также неправительственные организации. Потому что модернизация общественного сознания не может происходить только в определенных сферах, она должна происходить во всем Казахстане, во всех направлениях. Также рекомендовано максимально вовлечь население, поскольку программа направлена на модернизацию сознания общества», – сказал К.Ойшыбаев, рассказывая об итогах заседания Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» под председательством Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева, прошедшего в Акорде.

Как сообщил К.Ойшыбаев, проведен анализ зарубежного опыта модернизации сознания общества. Среди стран, опыт которых изучался, Швейцария, Великобритания, Япония, Корея, Германия и другие. Уже в этом году планируется внедрить опыт Сингапура, где имеется Гражданский совет по медиаграмотности. В рамках этого совета в Сингапуре объединили все НПО и гражданские фонды, и направили все силы на развитие медиаграмотности населения – чтобы население могло самостоятельно анализировать информацию, поступающую в интернет-среду, отличать правду от неправды, а также правильно пользоваться возможностями, предоставляемыми Интернетом.

К.Ойшыбаев также отметил опыт Швеции, где развита система непреднамеренного изучения английского языка. В этой стране создана такая система, когда есть большие объемы вещания на английском языке, поэтому население Швеции находится высоко в рейтинге «Эдикейшн ферст» среди англоговорящих стран.

В отношении планов на 2020 год К.Ойшыбаев сообщил, что на базе «КИОР «Рухани жаңғыру», совместно с Мининформации, будет реализован проект «Азаматтык алан» – диалоговая площадка, на которую приглашаются все желающие для обсуждения любых идей в рамках реализации Программы. Также запущен акселератор «Өзгерістердің саруарлары», деятельность которого направлена на поддержку социальных инициатив, целью которых являются развитие инклюзивного общества, актуальных компетенций. Кроме того, Институт будет вести научно-методологическую поддержку и сопровождение каждого мероприятия в рамках республиканского плана реализации программы.