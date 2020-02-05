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В Казахстане будут внедрять зарубежный опыт развития медиаграмотности

5 Февраля 2020 18:39
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В Казахстане будут внедрять зарубежный опыт развития медиаграмотности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К реализации программы «Рухани жаңғыру» нужно привлечь все министерства и НПО. Об этом сообщил председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основные проблемы, которые мы увидели при анализе итогов реализации программы «Рухани жаңғыру», это слабая вовлеченность населения и то, что реализацией ее до сих пор занимались три министерства. Это министерства культуры, информации и общественного развития, образования. Мы дали рекомендации вовлечь в эту работу все министерства, а также неправительственные организации. Потому что модернизация общественного сознания не может происходить только в определенных сферах, она должна происходить во всем Казахстане, во всех направлениях. Также рекомендовано максимально вовлечь население, поскольку программа направлена на модернизацию сознания общества», – сказал К.Ойшыбаев, рассказывая об итогах заседания Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» под председательством Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева, прошедшего в Акорде.

Как сообщил К.Ойшыбаев, проведен анализ зарубежного опыта модернизации сознания общества. Среди стран, опыт которых изучался, Швейцария, Великобритания, Япония, Корея, Германия и другие. Уже в этом году планируется внедрить опыт Сингапура, где имеется Гражданский совет по медиаграмотности. В рамках этого совета в Сингапуре объединили все НПО и гражданские фонды, и направили все силы на развитие медиаграмотности населения – чтобы население могло самостоятельно анализировать информацию, поступающую в интернет-среду, отличать правду от неправды, а также правильно пользоваться возможностями, предоставляемыми Интернетом.

К.Ойшыбаев также отметил опыт Швеции, где развита система непреднамеренного изучения английского языка. В этой стране создана такая система, когда есть большие объемы вещания на английском языке, поэтому население Швеции находится высоко в рейтинге «Эдикейшн ферст» среди англоговорящих стран.

В отношении планов на 2020 год К.Ойшыбаев сообщил, что на базе «КИОР «Рухани жаңғыру», совместно с Мининформации, будет реализован проект «Азаматтык алан» – диалоговая площадка, на которую приглашаются все желающие для обсуждения любых идей в рамках реализации Программы. Также запущен акселератор «Өзгерістердің саруарлары», деятельность которого направлена на поддержку социальных инициатив, целью которых являются развитие инклюзивного общества, актуальных компетенций. Кроме того, Институт будет вести научно-методологическую поддержку и сопровождение каждого мероприятия в рамках республиканского плана реализации программы.


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Ключевые слова: Рухани жаңғыру,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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