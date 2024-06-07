В Казахстане будут тестировать проект по автоматизированному скринингу рака лёгкого

Yandex Qazaqstan и Медицинский университет Астана договорились о запуске медицинских проектов в Казахстане на базе облачной платформы Yandex Cloud. Среди инициатив — проекты по автоматизированному скринингу рака легкого, прогнозирование заболеваемости корью с помощью технологий машинного обучения и другие. Все разработки будут тестироваться не только на базе университета, но и в клиниках страны, передает агентство Kazinform.

В рамках партнерства компания будет помогать вузу с менеджментом проектов и предоставлять инфраструктуру для разработки. Так, например, Yandex Cloud выделит грант на облачные ресурсы для проекта по прогнозированию эпидемий. В рамках инициативы будут разработаны две модели машинного обучения: одна будет прогнозировать распространение инфекций, в частности кори, а другая — рассчитывать потенциальную нагрузку на систему здравоохранения.

Рамочное соглашение подписали Арыстанбек Джолдасбеков, генеральный директор Yandex Cloud в Казахстане, и Камалжан Надыров, председатель правления, ректор Медицинского университета Астана.

Yandex Cloud продолжает расширять программу содействия образованию и науке в области Computer Science в Казахстане: с платформой уже сотрудничают КБТУ, Nazarbayev University, Astana IT University и другие. Вузы Казахстана могут бесплатно использовать облачные сервисы для учебных исследований в области искусственного интеллекта и не только. Это поможет образовательным организациям увеличить количество программ по машинному обучению и улучшить их качество.