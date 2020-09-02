В Казахстане будут субсидировать затраты сельского работодателя на строительство жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В Казахстане намерены субсидировать затраты сельского работодателя, который будет строить жилье по типовому проекту за счет собственных средств. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в стране насчитывается порядка 6,3 тыс. сел, 3,5 тысячи из которых - перспективные.

В рамках программы «Нұрлы жер» будет выработан механизм субсидирования затрат сельского работодателя, который будет строить жилье по типовому проекту за счет собственных средств.

Министерство разработает механизм субсидирования части затрат фиксированной стоимости дома.

«В рамках принятого Закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства внедряется институт объединения собственников имущества», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Министр отметил, что все необходимые нормативно-правовые акты приняты. В настоящее время собственниками жилищ проводятся соответствующие мероприятия по созданию и регистрации ОСИ.



