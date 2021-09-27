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    09:09, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане будут разрешены массовые мероприятия

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    invest_rus


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