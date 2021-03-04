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    18:51, 03 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане будут проводить оценку готовности медорганизаций по COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году планируется обеспечить совершенствование процедуры аккредитации института независимых экспертов в области здравоохранения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На постоянной основе будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - сказал Марат Шоранов.

    Крем того, как отметил вице-министр, будет продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы.

    Планируется переход от национальной регистрации лекарственных средств к регистрации и осуществлению фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС.

    «В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом», - добавил Марат Шоранов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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