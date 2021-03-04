В Казахстане будут проводить оценку готовности медорганизаций по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году планируется обеспечить совершенствование процедуры аккредитации института независимых экспертов в области здравоохранения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - сказал Марат Шоранов.

Крем того, как отметил вице-министр, будет продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы.

Планируется переход от национальной регистрации лекарственных средств к регистрации и осуществлению фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС.

«В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом», - добавил Марат Шоранов.



