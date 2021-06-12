В Казахстане будут признаны паспорты вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, в котором прописано, что на территории страны будут признаны паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения главный санврач страны постановил:

1.Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан» (далее – Методические рекомендации) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции (СOVID-19) (далее – Регламент) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, структурным подразделениям органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан разрешить въезд на территорию Республики Казахстан гражданам Венгрии, Таиланда и Монголии при наличиии документов, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5.Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:

1)направление методических рекомендаций и Регламента для руководства в работе в организации здравоохранения, ответственные за проведение вакцинации против коронавирусной инфекции;

2)проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции.

6. Главным государственным санитарным врачам соответствующей территории, на транспорте, руководителям структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, ведомства Управления делами Президента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.