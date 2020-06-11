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В Казахстане будут отслеживать транзитные перевозки

11 Июня 2020 13:23
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В Казахстане будут отслеживать транзитные перевозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании палаты приняли Закон «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечается в заключении Комитета по финансам и бюджету, цель закона- создание системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и ее инфраструктуры, определение национального оператора такой системы и порядка его взаимодействия, в том числе с государственными органами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Закон предусматривает: установление компетенции Правительства Республики Казахстан по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках; закрепление норм законодательства по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках через территорию Республики Казахстан, а также урегулирование вопросов взаимодействия, аренды пломб, ответственности.

Ожидаемый результат - создание системы отслеживания на основе использования навигационных пломб позволит дистанционно осуществлять контроль, а также отслеживать маршрут транзитного перемещения транспортного средства с товарами через территорию Республики Казахстан и других государств-членов ЕАЭС.

Отметим, ранее законопроект был одобрен депутатами Мажилиса.



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#Сенат   #Транспорт   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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