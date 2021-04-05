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В Казахстане будут изготавливать спутники, ориентированные на дистанционное зондирование земли

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Апреля 2021, 19:00
В Казахстане будут изготавливать спутники, ориентированные на дистанционное зондирование земли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют изготавливать спутники, ориентированные на дистанционное зондирование земли. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второе направление в рамках космической отрасли – дистанционное зондирование земли. Сейчас оно проводится и помогает нескольким отраслям. Например, говорим, что за прошлый год выявлено 1 млн га неиспользованных земель. Также 217 незаконных вырубок леса, 4 млн га очагов пожара, свыше 9 тысяч незаконных свалок выявлено нами. Это все выявляется с помощью спутниковых технологий. Дальше будет уходить в эту часть. На нашем заводе, построенном за 60 млрд тенге, будем изготавливать спутники, ориентированные на дистанционное зондирование земли. Будем развиваться в эту сторону», - пояснил Багдат Мусин.

Ранее министр сообщал о том, что операторы ЦОНов не будут иметь доступ к персональным данным казахстанцев без соответствующего кода.


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