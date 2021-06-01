В Казахстане будут доступны четыре вакцины от коронавируса - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане теперь доступны четыре вида вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня получено 500 тыс. вакцин CoronaVac из КНР. Таким образом, в Казахстане будут доступны четыре вакцины. Вакцинация продолжается», - сказал Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день использовано порядка 3,2 млн доз вакцины, первым компонентом привито 2 131 519 тыс. человек, что составляет 21% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 074 954 человек.

Глава Минздрава заверил, что вакцины на сегодня достаточно.

«На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцин. Порядка 330 тыс. первого компонента и 811 тыс. второго компонента. Дополнительно в июне месяце ожидается поставка порядка 2 млн двойных доз вакцин от коронавируса», - добавил Алексей Цой.



