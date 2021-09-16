В Казахстане будут бороться с практикой избирательной поддержки предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют обеспечить равный доступ предпринимателей к мерам государственной поддержки, рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика фаворитизма, или избирательной поддержки отдельных компаний в предоставлении государственной поддержки, является фактором, сдерживающим развитие конкуренции в различных секторах экономики», - заявил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе.

Было отмечено, что законопроектом предлагается определить конкурентные принципы и требования к оказанию мер государственной поддержки, мониторинг их соблюдения.

«Их реализация на практике позволит создать равные условия доступа к мерам государственной поддержки предпринимательства, исключить факты адресной поддержки, искажающей конкуренцию на товарных рынках, акцентировать внимание государства на поддержке новых участников рынков, малого, среднего предпринимательства», - пояснил Рустам Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.