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    12:47, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане будут бороться с практикой избирательной поддержки предпринимателей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют обеспечить равный доступ предпринимателей к мерам государственной поддержки, рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практика фаворитизма, или избирательной поддержки отдельных компаний в предоставлении государственной поддержки, является фактором, сдерживающим развитие конкуренции в различных секторах экономики», - заявил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе.

    Было отмечено, что законопроектом предлагается определить конкурентные принципы и требования к оказанию мер государственной поддержки, мониторинг их соблюдения.

    «Их реализация на практике позволит создать равные условия доступа к мерам государственной поддержки предпринимательства, исключить факты адресной поддержки, искажающей конкуренцию на товарных рынках, акцентировать внимание государства на поддержке новых участников рынков, малого, среднего предпринимательства», - пояснил Рустам Ахметов.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.


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