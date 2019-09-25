В Казахстане будет увеличена штатная численность работников судов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет увеличена штатная численность работников судов. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой брифинга было разъяснение основных положений Административного процедурно-процессуального кодекса, проект которого разработан Министерством юстиции РК.

Как сообщил министр М.Бекетаев, в Казахстане будет введен новый вид судопроизводства – административный. За счет него будет усилена активность суда в процессе собирания доказательств. Руководствуясь принципом активной роли, теперь суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. То есть, суд будет обязан провести ревизию акта, изданного госорганом, исследовать обстоятельства дела, высказать предварительное мнение по делу, разъяснить последствия подачи иска.

Министр также отметил, что введение нового вида судопроизводства приведет к увеличению количества судебных исков.

«Учитывая, что процедура будет упрощенной, что судьи будут играть активную роль и помогать, такой скачок исков ожидается и предполагается. Во всех странах, которые проводили подобные реформы, такой скачок происходил. Что для этого делается? Предполагается обязательная досудебная процедура – прежде, чем идти в суд, приди в госорган, оспорь в установленном порядке. Потом, через 15 дней, можно пойти в суд. Для чего это делается? Для того, чтобы госорган мог сам исправить свои ошибки. Такой механизм поможет не допустить перегрузки судов. Второе – сама судебная система готовится. Сейчас делаются расчеты, я предполагаю, что будут увеличены штаты, как судей, так и не судей – административных госслужащих, которые будут работать по данному направлению, по этой категории дел», – сказал М.Бекетаев.

Административный процедурно-процессуальный кодекс был разработан Минюстом совместно с Верховным судом РК в исполнение поручений Главы государства, данных им в Послании народу Казахстана.

Напомним, в своем Послании от 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата. Поэтому необходимо внедрение административной юстиции, как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу».