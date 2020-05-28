В Казахстане будет создан Единый оператор жилищных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» по сокращению количества операторов жилищных программ, необходимо сократить количество операторов жилищных программ», - сказал сенатор Алимжан Куртаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Спикер добавил, что основной задачей АО «КИК», функционирующего с 2000 года является рефинансирование банков второго уровня путем выпуска ипотечных облигаций. Так, выкуп прав требования по ипотечным займам и выпуск ипотечных бумаг, обеспечил банкам второго уровня быстрый возврат кредитных ресурсов и ликвидность, а также доступность ипотечных кредитов гражданам страны.

Общий объем выкупленных прав требования по ипотечным займам за период с 2001 по 2019 годы составил 224,4 млрд. тенге.

Общий объем выпущенных облигаций за период с 2002 по 2019 годы составил 306,4 млрд. тенге.

Объем погашенных облигаций - 149,12 млрд. тенге,

Объем облигаций в обращении - 67,1 млрд. тенге.

В целях решения системной проблемы по повышению жилищной обеспеченности населения страны, разработано и введено «арендное жилье с правом выкупа», с привлечением АО «КИК» в качестве оператора данного направления.

В рамках реализации государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» АО «КИК» введено в эксплуатацию 1067 тыс. м2 арендного жилья или 18 790 квартир.

В 2008 году в целях обеспечения доступности финансовых ресурсов для строительной отрасли создано АО «Байтерек девелопмент».

На сегодняшний день основной деятельностью АО «БД» является финансирование строительства арендного и кредитного жилья в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» через механизм выкупа облигаций местных исполнительных органов по принципу револьверного финансирования, что позволит осуществлять новое строительство без выделения дополнительных ресурсов.

Всего за 2016-2019 годы - 316,8 млрд. тенге.

Сдано 1 807,7 тыс. кв. метров жилья или 30 324 квартиры.

В 2016 году создан АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в целях обеспечения сохранности долевых вкладов в жилищном строительстве.

Основной деятельностью АО «ФГЖС» является гарантирование завершения строительства жилья.

Объем гарантийных обязательств в 2017-2019 годах составил 154,7 млрд. тенге.

Площадь гарантированного жилья - 927 тыс. кв. метров (10 831 квартира).

«Законопроект направлен на объединение деятельности указанных дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», а также инструмента субсидирования застройщиков реализуемого на сегодняшний день АО «Даму», исключение дублирующих функций и сокращение общеадминистративных расходов», - пояснил Алимжан Куртаев.

Было сообщено, что законопроектом регламентируется деятельность Единого оператора по: кредитованию уполномоченных организаций МИО, а также застройщиков в рамках государственных программ; субсидированию кредитов частных застройщиков.

А также закрепляется деятельность единого оператора по: финансированию строительства жилья, включая финансирование через механизм выкупа облигаций МИО и реализация инвестиционных проектов; обеспечению сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства; предоставлению арендного жилья с последующим выкупом.

«При этом согласно законопроекту на Единого оператора распространятся полномочия Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в сфере финансирования жилищного строительства, гарантирования долевого строительства, предоставления арендного жилья с выкупом в рамках государственных программ», - резюмировал депутат.