В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с событиями, происходящими в мире, уместна обеспокоенность нашего населения, у общества много вопросов. Понятно, что данная ситуация окажет влияние на нашу экономику. Согласно поручению Главы государства в течение нескольких дней, советуясь с Вами, были приняты соответствующие решения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабина отметил, что Правительство и Национальный банк РК приступили к реализации плана совместных действий.

«План включает меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, а также на создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства», - пояснил Алихан Смаилов.

В частности, как отметил Премьер-Министр, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Нацбанком будет реализована программа защиты вкладов в тенге, предусматривающая начисление премий по депозитам. В целях недопущения роста цен Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.