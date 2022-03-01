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В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов

1 Марта 2022 10:43
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В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с событиями, происходящими в мире, уместна обеспокоенность нашего населения, у общества много вопросов. Понятно, что данная ситуация окажет влияние на нашу экономику. Согласно поручению Главы государства в течение нескольких дней, советуясь с Вами, были приняты соответствующие решения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабина отметил, что Правительство и Национальный банк РК приступили к реализации плана совместных действий.

«План включает меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, а также на создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства», - пояснил Алихан Смаилов.

В частности, как отметил Премьер-Министр, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Нацбанком будет реализована программа защиты вкладов в тенге, предусматривающая начисление премий по депозитам. В целях недопущения роста цен Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Банки   #Экономика   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Серик Сабеков

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