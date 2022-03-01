В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с событиями, происходящими в мире, уместна обеспокоенность нашего населения, у общества много вопросов. Понятно, что данная ситуация окажет влияние на нашу экономику. Согласно поручению Главы государства в течение нескольких дней, советуясь с Вами, были приняты соответствующие решения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.
Глава Кабина отметил, что Правительство и Национальный банк РК приступили к реализации плана совместных действий.
«План включает меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, а также на создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства», - пояснил Алихан Смаилов.
В частности, как отметил Премьер-Министр, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Нацбанком будет реализована программа защиты вкладов в тенге, предусматривающая начисление премий по депозитам. В целях недопущения роста цен Правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.
- Связанные с рождением ребенка госуслуги будут доступны в приложениях банков в РК
- Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками
- Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса
- В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса
- В Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса
- В Казахстане введут Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана