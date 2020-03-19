В Казахстане будет разработана новая жилищная программа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Коммунистической Народной партией Казахстана и Фондом Развития Парламентаризма в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНПК.
Стороны решили объединить усилия с целью защиты и продвижения прав граждан при сносе и изъятия жилья для государственных нужд и разработке Жилищной программы.
От имени Коммунистической Народной партии Казахстана Меморандум подписал секретарь Центрального комитета Жамбыл Ахметбеков, от имени Фонда Развития Парламентаризма в Казахстане – его руководитель Зауреш Баталова.
«Участившиеся случаи нарушения прав граждан при сносе и изъятии жилья для государственных нужд должны быть прекращены, а права казахстанцев необходимо соблюдать. Именно с этой целью мы объединяем нашу работу с Компартией, которая имеет значительный опыт в сфере защиты прав дольщиков и наших граждан.
Коммунистическая Народная партия Казахстана готова инициировать необходимый уровень политической поддержки дольщиков и пострадавших граждан, а мы со своей стороны готовы участвовать в подготовке всей аналитической базы по вопросам, входящим в эту сферу», - отметила Зауреш Баталова.
Подписывая Меморандум, секретарь ЦК КНПК Жамбыл Ахметбеков заявил, что сотрудничество с Фондом развития Парламентаризма в Казахстане поможет подготовить проект Жилищной программы на качественном уровне, что «требует участия высококвалифицированных экспертов как в области права, так и понимающих проблемы дольщиков не понаслышке. А Зауреш Кабылбековна как раз обладает прекрасным опытом работы в данном направлении. Именно поэтому мы считаем совместную работу одним из приоритетных проектов нашей партии».
Стоит отметить, что стороны в своей работе придерживаются целей устойчивого развития ООН, которые включают в себя такие задачи, как:
- Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам;
- Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов
- Поддержка позитивных экономических, социальных и экологических связей между городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества планирования национального и регионального развития.
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