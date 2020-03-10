В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Касательно разработки и принятия Концепции государственной пограничной политики Республики Казахстан по опыту Российской Федерации Комитетом национальной безопасности инициирован вопрос разработки Концепции пограничной политики Республики Казахстан, который поддержан Главой государства», - отмечается в ответе главы Кабмина.
В этой связи, как отметил Аскар Мамин, работа по данному направлению будет проводится в установленном порядке совместно с уполномоченными государственными органами и организациями.
«В целом, поднимаемые вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, и их решение будет продолжено в рамках указанных мероприятий», - заверил Премьер.
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