+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики

10 Марта 2020 17:41
Поделиться:
В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Отдельный орган по развитию пограничных пунктов пропуска будет создан в Казахстане
Как планируют сохранить макроэкономическую стабильность в Казахстане Аскар Мамин: Все социальные обязательства государства будут исполнены Финансовые нарушения на сумму 44 млрд тенге выявили в Казахстане

«Касательно разработки и принятия Концепции государственной пограничной политики Республики Казахстан по опыту Российской Федерации Комитетом национальной безопасности инициирован вопрос разработки Концепции пограничной политики Республики Казахстан, который поддержан Главой государства», - отмечается в ответе главы Кабмина.

В этой связи, как отметил Аскар Мамин, работа по данному направлению будет проводится в установленном порядке совместно с уполномоченными государственными органами и организациями.

«В целом, поднимаемые вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, и их решение будет продолжено в рамках указанных мероприятий», - заверил Премьер.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив