В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана Концепция пограничной политики. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно разработки и принятия Концепции государственной пограничной политики Республики Казахстан по опыту Российской Федерации Комитетом национальной безопасности инициирован вопрос разработки Концепции пограничной политики Республики Казахстан, который поддержан Главой государства», - отмечается в ответе главы Кабмина.

В этой связи, как отметил Аскар Мамин, работа по данному направлению будет проводится в установленном порядке совместно с уполномоченными государственными органами и организациями.

«В целом, поднимаемые вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, и их решение будет продолжено в рамках указанных мероприятий», - заверил Премьер.