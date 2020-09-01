В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Поручаю Правительству разработать концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признания результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков», – поручил Глава государства, выступая на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.