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В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК
1 Сентября 2020 12:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Поручаю Правительству разработать концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признания результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков», – поручил Глава государства, выступая на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.
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