В Казахстане будет разработан словарь терминов по политическим репрессиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел кустовой семинар Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос полной реабилитации жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия участников восстаний – это новая и сложная работа. Ранее были реабилитированы только те участники восстаний, на которых были оформлены процессуальные документы. Они, в основном, были осуждены по 58-й статье. Ученые утверждают, что большинство из них реабилитированы, но надо считать с учетом новых материалов рассекреченных архивов.

Мы изучаем судьбы жертв репрессий, которые без суда и следствия, без оформления всяких документов, были расстреляны», – сказал руководитель проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов, отметив, что необходимо глубоко и всесторонне изучать причины каждого восстания.

По его словам, все объективные исследования ученых - не только казахстанских, но и специалистов других стран - по данной проблеме показывают, что причины этих восстаний были вызваны антинародным террором, непрекращающимися насильственными акциями со стороны власти в отношении крестьянства. Восставшие защищали свои насущные социальные права и интересы, пытались предотвратить приближавшуюся трагедию.

С. Касымов также отметил, что в сохранившихся архивных документах, в оценках советских ученых эти восстания всегда показывались только с негативных сторон. Восстания назывались «бандитскими», «контрреволюционными» и «националистическими» выступлениями. Сегодня стоит задача – дать объективно-правдивую оценку этим событиям, свободную от влияния большевистско-сталинских догматов.

«Проектный офис работает над подготовкой терминологического словаря. При его разработке будут учтены мнения исследователей, в том числе региональных комиссий и их рабочих групп. Необходимо предложить новую трактовку основных терминов для Глоссария на основе международных стандартов и современных методологических подходов, дать им свое мотивированное определение и представить в виде таблицы», – сказал С. Касымов, обращаясь к участникам семинара.

В рамках кустового семинара члены региональных комиссий в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, Алматы и Шымкенте отчитались о проведенной работе на местном уровне, поделились опытом работы и новой информацией о восстаниях регионального масштаба. Прозвучали ранее неизвестные факты и цифры.