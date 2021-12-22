В Казахстане будет разработан единый информационный навигатор El Jastary

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработан единый информационный навигатор El Jastary. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с национальным проектом «Ұлттық рухани жаңғыру» (ППРк от 12 октября 2021 года № 724) в рамках специального направления по поддержке молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары» запланирован комплекс мероприятий по снижению молодежи категории NEET до 5% к 2025 году. Также предусмотрена разработка единого информационного навигатора El Jastary, направленного на поддержку и своевременное информирование молодежи, в том числе категории NEET, о мероприятиях государственной поддержки», - отмечено в ответе заместителя главы Правительства.

По информации Ералы Тугжанова, сегодня реализуется комплексный план по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы. В рамках плана Министерством информации и общественного развития совместно с местными исполнительными органами реализуется ряд мероприятий, направленных на занятость, трудоустройство и социализацию молодежи категории NEET, в том числе в сельской местности и находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В этом году в молодежных ресурсных центрах созданы и функционируют республиканский проектный офис и специальные отделы по адресной работе с молодежью категории NEET. На базе Республиканского проектного офиса функционирует call-центр (8-778-097-55-28). С его помощью 8,9 тыс. молодых людей получили индивидуальные и групповые онлайн-консультации по вопросам трудоустройства, повышения квалификации и переподготовки. В настоящее время сформирована региональная база данных молодежи категории NEET, в которой зарегистрировано более 5 тыс. человек. Для проведения информационно-разъяснительной работы среди молодежи категории NEET о государственных программах поддержки молодежи и содействия в оформлении документов, трудоустройстве, обучении создано 1,7 тыс. молодежных пулов», - добавил он.

Вице-премьер также отмечает, что Министерством информации и общественного развития совместно с заинтересованными государственными органами разработан алгоритм выявления и учета молодежи категории NEET, с целью их охвата мероприятиями государственной поддержки.

«В программах развития территорий предусмотрены целевой индикатор по снижению доли NEET молодежи и специальные мероприятия по трудоустройству данной категории молодежи, в том числе привлечение молодежи к волонтерской деятельности, сезонное трудоустройство в трудовых отрядах «Жасыл Ел», привлечение к занятиям массовым спортом и другие. Так, одним из комплексных мероприятий, направленных на социализацию молодежи категории NEET, является проект «Zhas Project». При уточнении республиканского бюджета на 2022 год в установленном законодательством порядке будет рассмотрен вопрос финансирования проекта «Zhas Project», - резюмировал Ералы Тугжанов.

Примечание редакции: молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию.



